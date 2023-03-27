Олимпийская чемпионка Слуцкая вручила приз NEWS.ru юной фигуристке В России завершилась весенняя серия турниров «Кубок Ирины Слуцкой»

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В Москве и Владимире прошла весенняя серия турниров по фигурному катанию «Кубок Ирины Слуцкой». В спортивном мероприятии приняли участие более 600 спортсменов из 30 регионов России. Медали, кубки и призы вручала лично создатель турнира — олимпийская чемпионка Ирина Слуцкая. По итогам соревнований между участниками были разыграны медали, чемпионы получили кубки. Медали в разряде «Юный фигурист» получили около 70 пятилетних детей, для которых эти старты стали первыми в их спортивной жизни.

В турнирах весенней серии в марте 2023 года спортсмены соревновались в категориях «Дебют», «Новичок», «Юный фигурист» и юношеских, и спортивных разрядов. Также победители были определены в таких номинациях, как «Изящный конек», «За волю к победе», «Лучший образ» и «Симпатия Ирины Слуцкой». В этом году была разыграна еще одна номинация — «Открытие NEWS.ru».

Я все больше убеждаюсь, что Кубок полюбился ребятам и число желающих принять участие именно в наших соревнованиях растет с каждым годом. Мы даже не смогли включить в расписание всех, кто зарегистрировался, так много заявок, а турнир идет всего два-три дня. Поэтому мы стали проводить «Кубок Ирины Слуцкой» четыре раза в год. Так, в осеннюю серию турниры пройдут в Московской и Воронежской областях, а весной 2024 года всероссийский турнир пройдет во Владимире, и большой фестиваль планируем в Москве. В следующем году к одиночному катанию добавится новая дисциплина — танцы на льду, — рассказала Слуцкая.

Генеральным партнером спортивного мероприятия стала семья магазинов «Магнит». Официальным партнером турнира выступает российская фармацевтическая компания «ВТФ» и линейка средств для здоровья всей семьи ВИТАЙМ. Спонсорами являются: федеральная франчайзинговая сеть товаров для дома «Галамарт», детская косметика для девочек «Принцесса» и бренд для мальчиков «Гонки», бренд стильной одежды для детей и подростков «Гулливер». Большой спектр товаров для дома и школы предоставил «Комус», а декоративную косметику — бренд Vivienne Sabó. Спонсором также стала сеть магазинов «Фигурист». Помимо этого, партнером турнира стала компания «Черноголовка». Каждый участник Кубка Ирины Слуцкой получил порцию мороженого BRandICE и сладости от производственно-торговой компании «Сладкая сказка», победители — продукцию компании «Конфитрейд».

Информационные партнеры турнира — новостной портал NEWS.ru и первое в России спортивное СМИ «Советский спорт». Во Владимирской области турнир поддерживает благотворительный фонд «ПроДобро».

4 и 5 марта в Москве прошел ежегодный детско-юношеский турнир по фигурному катанию «На призы Ирины Слуцкой», в котором приняли участие около 300 юных фигуристов в одиночном катании от 5 до 15 лет. В ходе соревнований в Ледовом дворце «Мечта» спортсмены выполнили требования квалификационных юношеских и спортивных разрядов. Всего было разыграно 12 комплектов медалей.