В Москве завершился детский турнир по фигурному катанию Ирины Слуцкой

В Москве 4 и 5 марта завершился ежегодный детско-юношеский турнир по фигурному катанию «На призы Ирины Слуцкой», в которым приняли участие около 300 юных фигуристов в одиночном катании от 5 до 15 лет. В ходе соревнований в Ледовом дворце «Мечта» спортсмены выполнили требования квалификационных юношеских и спортивных разрядов. Всего было разыграно 12 комплектов медалей.

Организатором соревнований выступил проект Ирины Слуцкой «ЛЕД ЭТО» при содействии Московской академии фигурного катания на коньках и поддержке Федерации фигурного катания Москвы. Призы и медали лично вручила инициатор турнира — двукратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, четырехкратная победительница финалов серии Гран-при, двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России Ирина Слуцкая.

Большой спорт начинается с юношеского катания и именно из таких соревнований вырастают будущие чемпионы. Здесь каждый спортсмен имеет возможность выполнить разряд, что очень важно: с третьего юношеского по первый спортивный разряд, — отметила она.

Двенадцать юных спортсменов получили главную награду — уникальный приз, созданный партнером турнира «Московской Зеркальной Фабрикой» из прозрачного стекла специальной обработки по индивидуальному дизайну, предложенному Ириной Слуцкой, в виде фигурного конька. Новостной портал News.ru стал информационным спонсором турнира. Генеральный партнер турнира — Семья магазинов «Магнит».

Кроме спортивного мероприятия известная спортсменка устроила для детей настоящий праздник. По ее словам, каждый ребенок, вышедший на лед турнира, уже победитель, поэтому достоин поддержки и поощрения.

Только так, личным примером, трудом и поддержкой мы вырастим достойную спортивную плеяду фигуристов, — Ирина Слуцкая.

Партнером выступила федеральная франчайзинговая сеть товаров для дома «Галамарт», российская фармацевтическая компания «ВТФ», широкая линейка средств для здоровья всей семьи «ВИТАЙМ», бренд стильной одежды для детей и подростков «Гулливер», детская косметика номер один для девочек «Принцесса» и бренд для мальчиков «Гонки». Большой спектр товаров и услуг для бизнеса и офиса, дома и школы предоставил «Комус», а сладости — ведущая производственно-торговой компания «Сладкая сказка».

Ранее в Москве состоялся чемпионат по регби на снегу. В мужском и женском турнире приняли участие по шесть команд. В мужском золотые медали забрала команда Иустина Петрушки ЦСКА, а в женском «Торпедо» обыграла «Славу» со счетом 5:2.