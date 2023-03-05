Снежные баталии: в Москве прошел чемпионат по регби

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионат Москвы по регби на снегу

Стадион «Слава» 5 марта стал ареной для матчей чемпионата Москвы по регби на снегу. В мужском и женском турнире приняли участие по шесть команд. В мужском золотые медали забрала команда Иустина Петрушки ЦСКА, в финале обыгравшая «Славу» 9:7, а в женском «Торпедо» было сильнее «Славы» — 5:2.

Снежное регби — спортивная командная игра с овальным мячом, который игроки каждой команды, передавая друг другу руками и ногами, причем пас руками осуществляется только назад, стараются приземлить в зачетном поле. В отличие от классического регби ворота в игре, как правило, не используются. Также к основным отличиям относятся меньший размер игрового поля, меньшее количество игроков, упрощенный подсчёт очков.

Снежное регби получило свое распространение в горных районах Аргентины, на севере США и Канады, в индийском штате Кашмир, странах Балтии, Скандинавии и в России.