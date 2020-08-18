В России снимут фильм об Этери Тутберидзе

https://static.news.ru/photo/e3e12650-e14b-11ea-b0a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России намерены снять спортивную драму о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Фильм получит название «Этери». Бюджет ленты составит около 11 млн рублей.

По сюжету кинофильма, несколько фигуристок в группе Тутберидзе будут в условиях жесточайшей конкуренции претендовать на участие в Олимпийских играх. Режиссёром ленты выступит Юлия Бобкова, исполнительным продюсером — Елизавета Конякина, а консультантом — Юлия Пахомова-Горшкова, сообщает «Газета.RU».

Ранее NEWS.ru писал, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поблагодарила тренерский штаб Этери Тутберидзе, воспитанницы которой заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. Алёна Косторная завоевала золотую медаль, Анна Щербакова — серебряную, а Александра Трусова — бронзовую.