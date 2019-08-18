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Федеральный проект «Спорт — норма жизни» власти собираются реализовывать во всех субъектах Северного Кавказа. Об этом сообщил министр спорта Павел Колобков во время рабочего визита в Ставропольский край.

Мы планируем во всех регионах Кавказа реализовывать проект «Спорт — норма жизни», рассчитанный до 2024 года. Во всех регионах Кавказа по-разному мы оцениваем развитие спорта, наша задача — выровнять условия,...