Власти России продолжат работу по созданию условий для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщил министр спорта страны Павел Колобков на встрече с участниками форума «Машук-2019» в Пятигорске.
Лишь 16% людей с ограниченными возможностями занимаются спортом. Мы стараемся сделать всё, создать такие условия, чтобы эта цифра увеличивалась, — заявил глава ведомства.
По его словам, спорт для многих инвалидов является средством для восстановления здоровья и психологическим стимулом.
Ранее News.ru писал, что число несовершеннолетних россиян с инвалидностью в 2018 году возросло более чем на 20 тысяч по сравнению с показателем 2017 года. По данным Минздрава страны, два года назад в стране насчитывалось 568 523 человека в возрасте от 0 до 17 лет, имеющих инвалидность. В 2018 году их стало 586 855.