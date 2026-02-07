Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 17:59

В Италии увидели двойные стандарты Запада на Олимпиаде

Политик Феррара назвал Олимпиаду демонстрацией двойных стандартов Запада

Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе «Сан-Сиро» в Милане Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр на стадионе «Сан-Сиро» в Милане Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press
Зимние Олимпийские игры в Италии и церемония открытия соревнований пролили свет на двойные стандарты Запада, такое мнение высказал бывший итальянский сенатор Джанлука Феррара. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет об отношении к странам, вовлеченным в конфликты. Феррара напомнил, что Игры должны воплощать дружбу и солидарность.

Сегодня, однако, эта традиция, похоже, имеет в основном символическое значение. Во многих регионах мира конфликты продолжаются, — признал итальянский политик.

Он добавил, что на Западе по-разному относятся к таким странам. Одни допускаются к Играм, а другие — исключаются. В особенности это касается Израиля, отметил Феррара.

Израиль, несмотря на геноцид палестинского населения, не подвергался спортивным санкциям или ограничениям на участие в Олимпийских играх, — констатировал он.

Ранее российскому фигуристу Петру Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе перед Олимпийскими играми. Команда спортсмена узнала об этом всего за несколько дней до вылета в Милан.

