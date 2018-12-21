В характере Макгрегора нашёлся изъян

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о характере ирландского бойца Конора Макгрегора. Среди прочих черт он выделил непунктуальность.
«Если меня спросят, в чём главная проблема Конора, я отвечу: „Он всё время опаздывает!“», — цитирует Уайта MMA Mania.
Он добавил, что в остальном Конор «невероятен»:
«С ним весело, он отличный боец, его бои интересно смотреть», — заключил Уайт.
В последнем бою 7 октября 2018 года Макгрегор проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. Ирландец уже заявил о желании провести поединок-реванш.
Как писал News.ru, отец Нурмагомедова назвал цену реванша с Макгрегором.