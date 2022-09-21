В Госдуме рассказали, мобилизуют ли спортсменов Депутат Журова: под мобилизацию могут попасть спортсмены в офицерских званиях

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Под частичную мобилизацию могут попасть спортсмены, имеющие военные специальности, особенно с офицерскими званиями, сообщила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова «Спорт-Экспрессу». Она предупредила, что точно не знает, вопросом мобилизации занимается Минобороны РФ.

Но в основном спортсмены в офицерских званиях, если они в ЦСКА или «Динамо» были. Кто проходил через спортроты, имели военные специальности, значит, скорее всего попадают в частичную мобилизацию, — сказала Журова.

Председатель Комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев же в разговоре с Metaratings.ru заявил, что сможет дать информацию лишь завтра к вечеру, все остальное — болтовня.

Ранее в среду глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что выпускники военных кафедр в вузах не приравниваются к тем, кто прошел военную службу, и поэтому не будут призываться. В свою очередь председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что выпускников военных кафедр могут призвать на военную службу по частичной мобилизации, если их военно-учетные специальности будут востребованы.

21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.