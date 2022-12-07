В Госдуме назвали неприемлемым отношение на Западе к российским спортсменам Депутат Журова назвала неприемлемым отношение на Западе к российским спортсменам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Журова

Происходящая сейчас на Западе дискредитация российских спортсменов является неприемлемой, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Комментируя в беседе с «Народными Новостями» разрешение шахматистам из России играть под флагом ФИДЕ до конца 2023 года, парламентарий напомнила, что еще в марте шахматист Сергей Карякин был отстранен от соревнований из-за поддержки правительства. Подобных инцидентов, по ее словам, не случалось даже во время холодной войны и существования СССР.

Ведь во время спортивных мероприятий человека дискредитируют не из-за допинга или высказывания. Это делается из-за поддержки собственного правительства. Поэтому это просто удивительно, — уточнила Журова.

Парламентарий добавила, что иностранные шахматисты недовольны дисквалификацией российских гроссмейстеров, потому что желают честной конкуренции. При этом депутат уточнила, что изначально цели отстранить от соревнований сильных спортсменов не было, однако западных чиновников такой расклад устраивает, и они начинают выдвигать помимо участия под нейтральным флагом дополнительные требования.

Уже несколько лет мы так выступаем. Другое дело, главное, чтобы федерация не заставила наших спортсменов подписывать дополнительные бумаги. Ведь там могут быть определенные условия. Нейтральный флаг — это одно дело, но если будут специальные требования к допуску, то тогда российские спортсмены вряд ли это станут поддерживать, — подчеркнула она.

В марте Сергей Карякин получил от Международной федерации шахмат (FIDE) дисквалификацию на полгода. Причиной стала активная поддержка действий российских властей, начавших спецоперацию на Украине.

Журова ранее заявила, что международные спортивные федерации находятся под влиянием собственных властей и МОК и часто принимают жесткие решения в отношении россиян, буквально «объявляя им войну». Комментируя исключение мужской и женской сборных России по волейболу из списка отборочных команд на Олимпийские игры 2024 года в Париже, она напомнила, что МОК систематически применяет санкции к российским спортсменам.