В Чечне блокировку спортивных каналов на YouTube назвали абсурдом

https://static.news.ru/photo/61398748-5814-11eb-92e6-fa163e074e61_660.jpg Ахмед Дудаев Фото: mininform-chr.ru

Блокировка официальных YouTube-каналов грозненского футбольного клуба «Ахмат» и организации по проведению боёв смешанного стиля Absolute Championship Akhmat (ACA) является абсурдом и информационной блокадой. Такое мнение высказал министр печати и информации региона Ахмед Дудаев.

По словам чиновника, блокировка спортивных аккаунтов — это явное нарушение прав всех получателей информации, любителей футбола, смешанных единоборств. Дудаев напомнил, что только на один YouTube-канал АСА было подписано более полумиллиона человек, передаёт ТАСС.

Удивляет абсурдность этих решений, наблюдается явная информационная блокада. Принцип «спорт вне политики» уже давно не принимается в расчёт, попраны все морально- этические нормы, — сказал министр.

Он отметил, что со стороны США против Чечни и главы региона Рамзана Кадырова идёт гибридно-информационная война. США, именующие себя колыбелью демократии, являются главным нарушителем прав и свобод, ни о какой демократии здесь речи не идёт, считает Дудаев.

Ранее компания Google объяснила блокировку YouTube-каналов грозненского футбольного клуба «Ахмат» и промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) законодательством США.

Как отметили в компании, Министерство финансов США требует соблюдения широких ограничений в отношении юридических или физических лиц, которые были определены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) в качестве находящихся под санкциями. Поскольку OFAC признало эти каналы как находящиеся под санкциями, команда Google в США приняла меры против их аккаунтов, писал NEWS.ru.

10 декабря 2020 года Штаты и Великобритания ввели санкции против главы Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Ограничения были наложены на людей из его окружения и на связанные с ним компании якобы из-за нарушений прав человека. В результате под санкции попали, в частности, спортивные организации Чечни: ФК «Ахмат» и промоушен смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat.