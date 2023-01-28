В Азии разработают специальную систему квот на Олимпийские игры для россиян В Азии разработают специальную систему квот на Олимпийские игры для спортсменов из России

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Для российских и белорусских спортсменов разработают специальную систему распределения квот на Олимпийские игры 2024 года в Париже, если те будут выступать на соревнованиях в Азиатском регионе. Об этом изданию The Indian Express рассказал исполняющий обязанности президента Олимпийского комитета Азии (ОСА) Рандхир Сингх. Он подчеркнул, что новые правила не вмешаются в азиатскую систему распределения медалей или квот.

Мы разрабатываем философию, согласно которой они смогут соревноваться в дисциплинах, где мы сможем установить количественные показатели. Не в единоборствах, таких, например, как борьба. <...> Но если будет балльная система, как в легкой атлетике, стрельбе, в этих видах спорта они смогут соревноваться, это прорабатывается, — пояснил Сингх.

МОК 25 января заявил о готовности рассмотреть допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе или при соблюдении ряда ограничений. Так, к соревнованиям могут допустить тех, кто не выступал против миротворческой миссии МОК и не поддерживал проведение военной операции на Украине.

ОСА 26 января предложил спортсменам из РФ и Белоруссии принять участие в соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх, при соблюдении требований МОК. Летние Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября текущего года. В программе соревнований будет представлено 40 видов спорта. Для нескольких дисциплин эти Игры станут квалификацией на Олимпиаду-2024.

Ранее президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ заявил, что организация поддерживает рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.