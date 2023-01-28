В Федерации гимнастики поддержали позицию МОК по допуску россиян FIG поддержала позицию МОК по допуску россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Фото: Global Look Press/© Marijan Murat

Международная федерация гимнастики (FIG) поддерживает рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом говорится в заявлении президента федерации Моринари Ватанабэ, его приводит пресс-служба FIG. Ватанабэ отметил, что для реализации данных рекомендаций предстоит преодолеть много препятствий.

Я уважаю политику независимости спорта от политики. На нас лежит ответственность защищать права спортсменов от какой-либо дискриминации в соответствии с Олимпийской хартией. Нам предстоит преодолеть много препятствий, прежде чем допустить российских и белорусских гимнастов до международных соревнований, но спорт превращает невозможные вещи в возможные, — сказал глава FIG.

Он также добавил, что верит, что дружба и солидарность в рамках олимпийского движения будут способствовать миру во всем мире.

МОК 25 января заявил о готовности рассмотреть допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе или при соблюдении ряда ограничений. Так, к соревнованиям могут допустить тех, кто не выступал против миротворческой миссии МОК и не поддерживал проведение военной операции на Украине.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх в 2024 году под нейтральным флагом. По его словам, наличие российского паспорта не должно лишать возможности спортсмена проявить себя.