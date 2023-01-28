Глава МОК допустил участие спортсменов из России в Олимпийских играх — 2024

Фото: Bernd Weißbrod/dpa Global Look Press

Томас Бах

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах допустил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх в 2024 году под нейтральным флагом, передает Spiegel. По его словам, наличие российского паспорта не должно лишать возможности спортсмена проявить себя.

Это не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии — исключать спортсменов из-за их паспорта. Возможно, спортсмены с российским и белорусским паспортами также смогут стартовать как нейтральные, независимые спортсмены на Олимпийских играх 2024 года в Париже, — сказал Бах.

В ответ на это заявление президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу МОК в Бахмут (Артемовск) с целью показать, что «никакого нейтралитета не существует».

МОК 25 января заявил о готовности рассмотреть допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе или при соблюдении ряда ограничений. Так, к соревнованиям могут допустить тех, кто не выступал против миротворческой миссии МОК и не поддерживал проведение военной операции на Украине.

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев ранее призвал обдумать вопрос участия российских спортсменов в Азиатских играх. Однако, по словам парламентария, после этого решения будет сложно вернуться к участию в европейских соревнованиях.