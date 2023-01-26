«Торопиться не надо»: в ГД оценили риски участия россиян в Азиатских играх Депутат Свищев призвал внимательно рассмотреть вопрос с участием россиян на Азиатских играх

Олимпийский совет Азии (ОСА) пригласил российских атлетов на Азиатские игры, чтобы местные спортсмены могли расти в конкурентной среде, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. По его словам, попавшим под незаконный бан российским и белорусским спортсменам необходимо помочь, рассмотрев всевозможные пути для их участия в международных турнирах. В то же время парламентарий призвал «не рубить с плеча» и хорошенько обдумать этот вопрос, так как в случае участия в Азиатских играх, вернуть россиян на европейские соревнования будет проблематично.

Торопиться не надо. Нужно все внимательно взвесить, провести консультации с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта. В этой связи я поддерживаю футболистов, которые решили не расторгать отношения с УЕФА и не переходить в Азиатскую федерацию футбола. И сейчас идут всевозможные консультации. Тут тоже не надо рубить с плеча, все хорошо продумать, а руководители примут правильное решение, — подчеркнул Свищев.

Парламентарий добавил, что выступление на Азиатских играх не гарантирует права отбора на чемпионаты мира или Олимпиаду. В этой связи необходимо понимать шансы России на участие в будущих соревнованиях.

Нужно понимать наши шансы и уже консультироваться с международными федерациями. Согласно резолюции Международного олимпийского комитета (МОК), окончательное право принятия решения за международными спортивными федерациями, — отметил Свищев.

ОСА предложил российским и белорусским спортсменам, имеющим право на участие, выступить на соревнованиях в регионе, в том числе на Азиатских играх. При этом ОСА остается в режиме ожидания, поскольку МОК продолжает изучать с международными федерациями пути возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнованиях со строгими ограничениями.

25 января МОК заявил о готовности рассмотреть возможность участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в нейтральном статусе и с соблюдением ряда ограничений. В частности, в соревнованиях могут разрешить участвовать тем спортсменам, кто «не выступал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже прокомментировал эту инициативу. По его словам, даже в формулировках идей, предложенных МОК, присутствует много политики.