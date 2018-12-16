В Арабских Эмиратах Кокорина призвали не сдаваться

https://news.ru/storage/news/faffb73ca5f9778ccc3b47953f353ded/7a96035e-5305-467d-9f29-6b8627ff7757_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press

Балаж Джуджак

Бывший полузащитник российских «Анжи» и «Динамо» Балаж Джуджак поддержал нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Сейчас Джуджак выступает за «Аль-Иттихад» — эмиратский профессиональный футбольный клуб из города Кальба.

«Коко, мой друг! Я знаю, ты находишься в плохой ситуации. Я о тебе думаю. Хочу напомнить тебе о своей поддержке. Я с тобой всегда! Оставайся сильным! Я знаю, ты очень хороший парень. Ты мой друг. Никогда не сдавайся. Надеюсь, всё будет хорошо. Оставайся сильным, пожалуйста!» — сказал Джуджак на видео, опубликованном в Instagram.

Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Фигурантами стали также брат Кокорина и их общий друг. Срок содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора. Адвокаты просили освободить своих подзащитных под залог в 10 млн рублей, но следствие посчитало, что изменение меры пресечения позволит задержанным скрыться от правосудия.

Ранее Кокорина поддержал бывший футболист сборной Германии, сообщал News.ru.