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Экс-футболист сборной Германии обратился к Кокорину

Кевин Кураньи wassilis aswestopoulos/imago sportfotodienst/Global Look Press

Кевин Кураньи

спорт [ версия для печати ]

Бывший нападающий сборной Германии по футболу Кевин Кураньи записал видеообращение к российскому футболисту питерского «Зенита» Александру Кокорину, находящемуся под стражей в следственном изоляторе.

«Привет, Кокора! Это твой брат Кевин. Я знаю, ты в тяжёлой ситуации сейчас. Но будь сильным. Я надеюсь, скоро все будет хорошо», — сказал игрок в видеообращении, размещённом в Instagram.

Кураньи — бронзовый призёр Кубка Конфедераций-2005 и серебряный призёр чемпионата Европы-2008. С приходом на пост главного тренера Йоахима Лёва Кураньи перестал вызываться в команду. Нападающий также выступал в Российской премьер-лиге — в стане «Динамо» с 2010-го по 2015-й год. В 2010-м он попал в список 33 лучших футболистов чемпионата.

Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Фигурантами стали также брат Кокорина и их общий друг. Срок содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора. Адвокаты просили освободить своих подзащитных под залог в 10 млн рублей, но следствие посчитало, что изменение меры пресечения позволит задержанным скрыться от правосудия.

News.ru писал, что Кокорина и Мамаева поддержали в Турции.


#футбол #АлександрКокорин #ПавелМамаев
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