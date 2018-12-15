Кокорина и Мамаева поддержали в Турции

https://news.ru/storage/news/e2ad2cd96ad3bbb8d10d0102b8412046/4a186334-e6ed-4883-b5ab-ec41c143a541_850.jpg Андрей Никеричев/News.ru

Брат футболиста А. Кокорина Кирилл, футболисты Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, Александр Кокорин (слева направо)

Нападающий турецкого «Коньяспора» Адис Яхович записал видео в поддержку форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, которые сейчас находятся в СИЗО. Ранее форвард выступал за «Крылья Советов».

«Привет, Кокорин! Привет, Мамаев! Все в Европе знают, что вы попали в плохую ситуацию. Но поверьте мне, парни, все поддерживают вас и говорят вам, что вы должны оставаться сильными в этот трудный момент», — говорится в обращении футболиста.

Видео опубликовано в Instagram.

Мамаев и Кокорин арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Фигурантами стали также брат Кокорина и их общий друг. Срок содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора. Адвокаты просили освободить своих подзащитных под залог в 10 млн рублей, но следствие посчитало, что изменение меры пресечения позволит задержанным скрыться от правосудия.

Ранее News.ru писал о том, что Романцев призвал дать Кокорину и Мамаеву шанс.