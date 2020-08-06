Со дня открытия XXII Олимпийских игр в Москве прошло 40 лет. Две недели, с 19-го июля по 3-е августа, жители СССР были вовлечены в праздник, участниками которого стали впервые. И дело было не только и не столько в спорте, Олимпиада открыла для мира Советский Союз, изолированный железным занавесом. Советские граждане смогли показать своё гостеприимство многим тысячам гостей и сотням спортсменов из-за рубежа. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведённые в социалистической стране. Однако более 60 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом советских войск в Афганистан. Некоторые спортсмены из этих стран всё же приехали в Москву и выступали под олимпийским флагом.

В рамках подготовки к Играм были построены и реконструированы порядка 20 спортивных и других сооружений, в том числе спортивный комплекс «Олимпийский», Центральный стадион имени В. И. Ленина (сейчас стадион «Лужники»),...