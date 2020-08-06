Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева приняла участие в федеральном проекте «Спорт — норма жизни».
Спортсменка провела утреннюю зарядку для всех желающих на футбольном поле на территории Минспорта России в рамках реализации национального проекта «Демография».
В мероприятии приняли участие десятки человек — представители всех возрастов. Затем состоялась встреча министра спорта РФ Олега Матыцина с Медведевой — первым послом проекта «Спорт — норма жизни». Его задача состоит в том, чтобы довести количество людей, регулярно занимающихся спортом, до 70% от всего населения страны.
Самые яркие кадры с места мероприятия — в галерее NEWS.ru.
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
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