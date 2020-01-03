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Фото: Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе «Тур де Ски». Соревнования проходят в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Представитель РФ проиграл 0,7 секунды победителю гонки — норвежцу Йоханнесу Клебо — преодолевшему дистанцию за 39 минут 51,0 секунды.
Третьим пришёл к финишу также россиянин — Александр Большунов (отставание — 1,0 секунды). Его соотечественник — Андрей Ларьков — (+4,4) стал четвёртым.
Ранее NEWS.ru сообщал, что норвежская лыжница Астрид Якобсен финишировала
первой в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски».
Спортсменка преодолела дистанцию за 29 минут 7,9 секунды. Второе место досталось шведской лыжнице Эббе Андерсон (отставание 0,4 секунды). Третье место у немки Катарины Хенниг (+1,0).
Лучшей россиянкой в масс-старте стала Наталья Непряева (+15,5). Она пришла шестой. Накануне на «Тур де Ски» Непряева пришла четвёртой в гонке преследования.