https://static.news.ru/photo/4a72000e-2e3e-11ea-8842-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mathias Bergeld/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал серебряную медаль в масс-старте на 15 километров классическим стилем на этапе «Тур де Ски». Соревнования проходят в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Представитель РФ проиграл 0,7 секунды победителю гонки — норвежцу Йоханнесу Клебо — преодолевшему дистанцию за 39 минут 51,0 секунды.

Третьим пришёл к финишу также россиянин — Александр Большунов (отставание — 1,0 секунды). Его соотечественник — Андрей Ларьков — (+4,4) стал четвёртым.