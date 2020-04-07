Ушла из жизни чемпионка РФ по плаванию Ксения Верещагина

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина умерла на 33-м году жизни после тяжёлой болезни.
Верещагина родилась в Кирово-Чепецке 14 июня 1987 года. Входила в состав российской сборной. Победу на чемпионате страны она одержала в 2006 году на дистанции 200 метров брассом,
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве умерла чемпионка СССР в одиночном фигурном катании Нонна Картавенко (Нестёгина). Спортсменка ушла из жизни после продолжительной болезни в возрасте 94 лет.
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