Ушла из жизни чемпионка РФ по плаванию Ксения Верещагина

https://static.news.ru/photo/58c8818a-78af-11ea-add5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина умерла на 33-м году жизни после тяжёлой болезни.

Верещагина родилась в Кирово-Чепецке 14 июня 1987 года. Входила в состав российской сборной. Победу на чемпионате страны она одержала в 2006 году на дистанции 200 метров брассом, передаёт ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию плавания.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве умерла чемпионка СССР в одиночном фигурном катании Нонна Картавенко (Нестёгина). Спортсменка ушла из жизни после продолжительной болезни в возрасте 94 лет.