Умер легендарный игрок футбольного клуба «Ливерпуль»

Ушёл из жизни легендарный полузащитник «Ливерпуля» Питер Томпсон. Причина смерти футболиста умалчивается.

Desperately sad news. Legendary #LFC winger Peter Thompson has passed away at the age of 76. Key part of the great Shankly team of the Sixties. Won two league titles and the club's first FA Cup. Scored 54 goals in 416