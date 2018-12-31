Умер легендарный игрок футбольного клуба «Ливерпуль»

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Питер Томпсон

Ушёл из жизни легендарный полузащитник «Ливерпуля» Питер Томпсон. Причина смерти футболиста умалчивается.

Desperately sad news. Legendary #LFC winger Peter Thompson has passed away at the age of 76. Key part of the great Shankly team of the Sixties. Won two league titles and the club's first FA Cup. Scored 54 goals in 416 https://t.co/AKDLAqxjb3 pic.twitter.com/fT8ZHJCq86 — john (@johnny1shoe1892) 31 декабря 2018 г.

Англичанин защищал цвета мерсисайдцев с 1963 по 1973 год. За «Красных» провёл свыше 400 матчей, забил более 50 голов, пишет официальный Twitter команды. В составе клуба дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. На счету покойного также бронзовая медаль ЧЕ-68.

«Футбольный клуб "Ливерпуль" глубоко огорчён кончиной бывшего игрока команды Питера Томпсона. Он был ключевым игроком команды. Успехи "Ливерпуля" в 1960-е годы тесно связаны с ним», — говорится в сообщении.

We're deeply saddened by the passing of former winger Peter Thompson.



RIP Peter. pic.twitter.com/zcuJ7rleVV — Liverpool FC (@LFC) 31 декабря 2018 г.

Кроме «Ливерпуля» спортсмен играл за «Престон Норт Энд» и «Болтон».

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