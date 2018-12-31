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Умер легендарный игрок футбольного клуба «Ливерпуль»

Питер Томпсон liverpoolfc.com

Питер Томпсон

спорт [ версия для печати ]

Ушёл из жизни легендарный полузащитник «Ливерпуля» Питер Томпсон. Причина смерти футболиста умалчивается.

Англичанин защищал цвета мерсисайдцев с 1963 по 1973 год. За «Красных» провёл свыше 400 матчей, забил более 50 голов, пишет официальный Twitter команды. В составе клуба дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок и Суперкубок Англии. На счету покойного также бронзовая медаль ЧЕ-68.

«Футбольный клуб "Ливерпуль" глубоко огорчён кончиной бывшего игрока команды Питера Томпсона. Он был ключевым игроком команды. Успехи "Ливерпуля" в 1960-е годы тесно связаны с ним», — говорится в сообщении.

Кроме «Ливерпуля» спортсмен играл за «Престон Норт Энд» и «Болтон».

Ранее News.ru публиковал заявление итальянского вратаря Джанлуиджи Буффона по поводу возможного возвращения в сборную страны. Джиджи исключил какую-либо возможность снова примерить форму «Лазурной команды».


#футбол #смерть #Ливерпуль
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