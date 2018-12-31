Буффон исключил возможность возвращения в сборную

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Джанлуиджи Буффон

Легенда итальянского футбола — Джанлуиджи Буффон исключил возможность снова надеть форму национальной сборной. Бывший капитан Squadra Azzurra гордится своим преемником — повязку от Джиджи унаследовал Джорджо Кьеллини.

«Я разговаривал с Роберто Манчини, я им не нужен. Манчини знает правильный путь. Я рад, что Джорджо Кьеллини унаследовал от меня капитанскую повязку, потому что он как человек и игрок заслуживает такой ответственности», — цитирует голкипера сайт Championat.com.

После того, как Италия не попала на ЧМ-2018, Буффон объявил о завершении карьеры в «Лазурной команде». Лебединой песней чемпиона мира 2006 года стал проигранный товарищеский матч с Аргентиной в марте 2018-го (0:2).

Следующую игру с Англией Буффон на протяжении 90 минут смотрел со скамейки запасных. И только после этого вратаря окончательно перестали вызывать в сборную.

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