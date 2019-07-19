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Ушёл из жизни известный украинский спортивный журналист Дмитрий Демиденко.

Он был настоящий, очень искренний, позитивный, талантливый, жизнелюбивый. До последнего боролся с тяжелой болезнью и все мы вместе болели за него, — написал в Facebook председатель Полтавской областной организации НСЖУ Евгений Лопушинский.

Как сообщает Strana.ua, около года назад у Демиденко был диагностирован рак. Журналист перенёс 20 сеансов химеотерапии и две операции.

ировая звезда киберспорта Лилия Новикова, известная многим под псевдонимом Лия, погибла в Москве в ночь на 12 июня, ранее писал News.ru.