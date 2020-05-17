Украинский баскетболист впал кому после падения с велосипеда

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Игрок украинского баскетбольного клуба «Запорожье» Сергей Мясоедов после падения с велосипеда впал в кому.

Об этом сообщили в Федерации баскетбола Украины. По её данным, инцидент произошёл 16 мая. Мясоедов самостоятельно обратился за медицинской помощью с жалобой на острую боль в ключице, после чего потерял сознание.

В данный момент спортсмен находится в состоянии комы. У него диагностировали внутричерепную гематому. Мясоедова прооперировали, однако он всё ещё без сознания и пребывает в крайне тяжёлом состоянии, передаёт Lenta.ru.

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