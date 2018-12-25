UFC понесёт финансовые потери из-за Джонса

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Джон Джонс

Промоушн Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) потеряет $5 млн из-за переноса турнира из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. Об этом заявил глава UFC Дэйна Уайт.

«Прибыль от билетов составила бы $6 млн, а в Калифорнии надеемся собрать хотя бы $1 млн. Сумму, которую мы потеряем, считайте сами», — цитирует Уайта MMAJunkie.

Изначально турнир UFC 232 должен был пройти в Лас-Вегасе. Но из-за положительной допинг-пробы Джона Джонса он был перенесён в Лос-Анджелес.

Ранее News.ru сообщал о критике в адрес Уайта, с которой выступил Марк Хант. Боец UFC недоумевает, что турнир не отменили, а перенесли.