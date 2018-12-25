UFC понесёт финансовые потери из-за Джонса

Промоушн Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) потеряет $5 млн из-за переноса турнира из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес. Об этом заявил глава UFC Дэйна Уайт.
«Прибыль от билетов составила бы $6 млн, а в Калифорнии надеемся собрать хотя бы $1 млн. Сумму, которую мы потеряем, считайте сами», — цитирует Уайта MMAJunkie.
Изначально турнир UFC 232 должен был пройти в Лас-Вегасе. Но из-за положительной допинг-пробы Джона Джонса он был перенесён в Лос-Анджелес.
Ранее News.ru сообщал о критике в адрес Уайта, с которой выступил Марк Хант. Боец UFC недоумевает, что турнир не отменили, а перенесли.