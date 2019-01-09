«Уфа» расстанется с пятью игроками

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что команда планирует расстаться с пятью игроками в зимнее трансферное окно.
«Если говорить о трансферной политике на зимний перерыв, то планируем, что клуб покинут четыре-пять футболистов — придут два новичка», — цитирует Газизова ТАСС.
Газизов отметил, что такие меры связаны с оптимизацией бюджета и желанием клуба предоставить игровую практику тем футболистам, которые не могут получить её в достаточном количестве. По словам Газизова, команде требуется забивной нападающий, поиски которого уже ведутся руководством клуба.
«Есть интересные варианты, и если все будет нормально, то уже в ближайшем будущем объявим о подписании нового игрока», — подытожил он.
«Уфа» расположилась на 14-ой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 16 очков.
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