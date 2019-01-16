USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,294 $   Brent60.55 $ Bitcoin3,639.93 $
МОСКВА-7°C20:59
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Боец Тыбура собрался в Россию

Марчин Тыбура (слева) facebook.com/MMA.Marcin.Tybura

Марчин Тыбура (слева)

спорт [ версия для печати ]

Бывший чемпион M-1 Global в тяжёлом весе Марчин Тыбура рассказал о намерении провести бой в Санкт-Петербурге.

«Я провёл три боя в Санкт-Петербурге, и всё вместе заняло у меня всего 8 минут. Если UFC отправляется туда с турниром, я должен принять участие в этом шоу», — написал Тыбура в Twitter.

Тыбура в последнем бою победил Стефана Штруве единогласным решением судей. В 2013-м на турнире в Санкт-Петербурге он нокаутировал Чабана Ка, «задушил» Константина Глухова (финал Гран-при) и Дамиана Грабовски, выиграв титул чемпиона M-1 Global в тяжёлом весе.

Как писал News.ru, тренер Емельяненко опасается его соперника.


#UFC
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
спорт 18:27, 16 января 2019
Легенда биатлона распёк «бездельника» Шипулина
спорт 17:55, 16 января 2019
Российского тренера восславили в США
спорт 17:42, 16 января 2019
Шарапову не признали на Australian Open
Лента новостей
в мире 20:52
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Тбилиси
происшествия 20:42
Следователи не обнаружили взрывчатку в Шахтах
культура 20:38
Все билеты на Rammstein в России распроданы
общество 20:35
ФСИН хочет запретить ОНК снимать заключённых на видео
в мире 20:21
Тигры могут исчезнуть в ближайшее десятилетие
Другие новости
спорт 19:39
Месси побил рекорд и объяснился
спорт 19:21
WADA открестилось от наказания России
спорт 18:27
Легенда биатлона распёк «бездельника» Шипулина
спорт 18:08
Тренер Емельяненко опасается его соперника
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top