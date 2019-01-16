Боец Тыбура собрался в Россию

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Марчин Тыбура (слева)

Бывший чемпион M-1 Global в тяжёлом весе Марчин Тыбура рассказал о намерении провести бой в Санкт-Петербурге.

«Я провёл три боя в Санкт-Петербурге, и всё вместе заняло у меня всего 8 минут. Если UFC отправляется туда с турниром, я должен принять участие в этом шоу», — написал Тыбура в Twitter.

Тыбура в последнем бою победил Стефана Штруве единогласным решением судей. В 2013-м на турнире в Санкт-Петербурге он нокаутировал Чабана Ка, «задушил» Константина Глухова (финал Гран-при) и Дамиана Грабовски, выиграв титул чемпиона M-1 Global в тяжёлом весе.

Как писал News.ru, тренер Емельяненко опасается его соперника.