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Изгнанную из сборной РФ трижды чемпионку ОИ позвали назад

Алексей Филиппов/РИА Новости

спорт [ версия для печати ]

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил надежду на возвращение биатлонистки Анастасии Кузьминой, выступающей за сборную Словакии, в Россию после окончания карьеры.

«Это замечательная спортсменка, Кузьмина нас часто радовала победами. Очень понравилось то, что она умеет собираться на самые главные старты, включая Олимпийские игры. Мы очень надеемся и будем рады, если Настя чем-то сможет помочь российской команде», — цитирует Драчёва ТАСС.

23 декабря Кузьмина выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (35,34.4). Второй пришла к финишу её соотечественница Паулина Фиалкова (+12,1), третьей — француженка Анаис Шевалье (+13,3).

Кузьмина — трёхкратная олимпийская чемпионка. Спортсменка выступает за сборную Словакии с 2008 года. В российской команде её в своё время признали бесперспективной. Она старшая сестра олимпийского чемпиона россиянина Антона Шипулина.

Сестра Шипулина может уйти из спорта в конце сезона, писал News.ru.


#сборнаяРоссии #биатлон
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