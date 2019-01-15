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Тищенко анонсировал следующий бой

Евгений Тищенко (слева) Пресс-служба RCC Boxing Promotions

Евгений Тищенко (слева)

спорт [ версия для печати ]

Олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко проведёт свой четвёртый профессиональный бой. Поединок состоится 22 февраля 2019 года на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Тищенко впервые выйдет на восьмираундовый бой — три предыдущих поединка состояли из шести, сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions. Кто будет его следующим соперником, пока неизвестно.

В 2018 году боксёр переехал в Екатеринбург в команду Академии единоборств РМК. Тогда же он дебютировал в профессионалах с досрочной победы над Уильямом Окандо (19−6). Предыдущий бой он провёл в рамках шоу Бивол — Паскаль в Атлантик-Сити, где одержал досрочную победу над мексиканцем Кристинаном Марискалем (11−1).

Олимпийское золото Тищенко выиграл на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Он также является чемпионом мира (2015) и двукратным чемпионом Европы (2015 и 2017).

Как писал News.ru, Кудряшов дал прогноз на бой Пакьяо и Бронера.


#бокс #ЕвгенийТищенко
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