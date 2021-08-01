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Тимановская может запросить убежища в Германии

01:16, 02 августа 2021
Тимановская может запросить убежища в Германии Фото: instagram.com/kristi_timanovskaya/
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Легкоатлетка из Белоруссии Кристина Тимановская может попросить убежища в Германии. Спортсменка вопреки решению тренерского штаба отказалась возвращаться на родину с Олимпиады в Токио, сообщает телеканал Nippon TV.

Другие СМИ проинформировали о намерениях Тимановской попросить убежища в Австрии. Сама спортсменка пообещала рассказать о своих планах через адвоката. Также легкоатлетка заверила, что находится в безопасном месте.

СМИ выяснили, что Тимановская не покидала территорию аэропорта Ханэда. Пытается помочь гражданке Белоруссии представительница Японской ассоциации адвокатов по делам беженцев Томоко Кураки, которая прибыла к полицейскому участку, однако её не пустили на его территорию.

Ранее сообщалось, что легкоатлетку Кристину Тимановскую, насильно отвезённую белорусскими властями в аэропорт для высылки в Минск, перевозят в безопасное место. Спортсменка находится под охраной японской полиции.

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