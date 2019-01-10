Теннисист предложил болельщице билет на свой матч

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Энди Маррей

Британский теннисист Энди Маррей предложил одной из болельщиц билет на матч первого круга со своим участием в рамках Открытого чемпионата Австралии — Australian Open. Спортсмен вступил в переписку с девушкой, которая выложила в своём аккаунте Instagram пост, посвящённый Маррею.

«До сих пор нахожусь в шоковом состоянии после того, как увидела человека, из-за которого полюбила теннис. Если бы не Энди, я бы до сих пор приставала к маме, спрашивая, как можно смотреть такой скучный спорт», — написала болельщица.

Девушка посетила тренировочный матч с участием Маррея и сербского спортсмена Новака Джоковича. После игры британец поблагодарил болельщицу за поддержку. В ходе беседы выяснилось, что у девушки нет билета на турнир Ausrtalian Open. В ответ Маррей предложил ей помочь с билетами.

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии Энди Маррей сыграет против испанского теннисиста Роберто Баутиста-Агута.

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