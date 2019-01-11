Тарпищев оценил шансы Шараповой на Australian Open

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Мария Шарапова

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления россиянки Марии Шараповой на Открытом чемпионате Австралии.

По словам Тарпищева, бывшая первая ракетка мира может выйти в четвёртый круг соревнований.

«У Шараповой нормальная сетка, и пусть в третьем круге возможна встреча с Каролин Возняцки, но она Марии по силам», — цитирует его ТАСС.

Шарапова начнёт выступления в Мельбурне с матча против квалифаера — британки Хэрриет Дарт.

В текущем сезоне Шарапова сыграла на одном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) — в Шэньчжене. Теннисистка отказалась продолжать борьбу из-за травмы бедра в третьем круге соревнований против белоруски Арины Соболенко.

Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за приём запрещённого мельдония. Спортсменка смогла доказать, что неумышленно продолжала употреблять мельдоний после того, как он был включён в список запрещённых препаратов.

Россиянка — пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема. Она выигрывала Открытый чемпионат Австралии в 2008-м, а в финале этого турнира в последний раз играла в 2015 году.

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