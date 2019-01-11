Тарпищев оценил шансы Шараповой на Australian Open

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от выступления россиянки Марии Шараповой на Открытом чемпионате Австралии.
По словам Тарпищева, бывшая первая ракетка мира может выйти в четвёртый круг соревнований.
«У Шараповой нормальная сетка, и пусть в третьем круге возможна встреча с Каролин Возняцки, но она Марии по силам», — цитирует его ТАСС.
Шарапова начнёт выступления в Мельбурне с матча против квалифаера — британки Хэрриет Дарт.
В текущем сезоне Шарапова сыграла на одном турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) — в Шэньчжене. Теннисистка отказалась продолжать борьбу из-за травмы бедра в третьем круге соревнований против белоруски Арины Соболенко.
Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за приём запрещённого мельдония. Спортсменка смогла доказать, что неумышленно продолжала употреблять мельдоний после того, как он был включён в список запрещённых препаратов.
Россиянка — пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема. Она выигрывала Открытый чемпионат Австралии в 2008-м, а в финале этого турнира в последний раз играла в 2015 году.
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