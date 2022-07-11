Тарасова призвала главу МОК уйти в отставку Тренер Тарасова призвала уйти в отставку главу МОК Томаса Баха

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Она считает, что спортивный функционер убивает принципы олимпийского движения, смешивая спорт и политику, передает Sport24.

Пока глава МОК ангажирован и думает в первую очередь о политике, а не о спорте, ничего хорошего ждать не стоит. Всем этим людям стоит уйти в отставку во благо мирового спорта, — заявила Тарасова.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не допускать к участию российских и белорусских спортсменов.

Ранее Тарасова заявила, что фигуристкам не стоит заниматься футболом, так как им необходимо беречь ноги. Таким образом она отреагировала на участие Анны Щербаковой, Камилы Валиевой, Александры Трусовой и других учениц Этери Тутберидзе в футбольном матче против ЦСКА.