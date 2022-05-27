«Такие забирают трофей»: Казанский дал прогноз на финал Лиги чемпионов Комментатор Казанский дал прогноз на финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»

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Предстоящий финал Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и мадридским «Реалом» — это тот момент, когда можно выделить явного фаворита, заявил NEWS.ru бывший комментатор «Матч ТВ», а ныне Первого канала Денис Казанский. По его мнению, на бумаге у «Ливерпуля» намного больше шансов, чем у «Реала», однако у испанской команды есть спортивный фарт.

Команде Юргена Клоппа просто не повезло быть в эпоху тренера Хосепа Гвардиолы, потому что она бы забрала все в Англии. С большой глубиной состава, с топовой формой «Ливера», на мой взгляд, здесь должно быть все очевидно в плане выявления фаворита. Но мадридский «Реал» играет в Лиге чемпионов как чемпионские команды. Помимо того, что они выходят за счет своего индивидуального и командного мастерства, у них есть спортивный фарт, особенно то, что случилось с «Манчестер Сити» в последние минуты, в какой-то степени произошло с ПСЖ. Это показывает, что такие команды забирают трофей. Поэтому здесь на бумаге — фаворит «Ливерпуль», но чемпионский фарт есть у «Реала». Так что если «Ливерпуль» забьет быстро и поведет много — это не значит, что матч закончился, — считает Казанский.

Он ожидает напряженной игры и не исключил дополнительного времени. По мнению Казанского, если весь турнир «Реал» преследует спортивный фарт, то почему это не может случиться в финале.

Почему нет? Если весь сезон вот так складывается, почему такой фарт не может повернуться в финале? Опять же, когда заходили на финал в Киеве, соотношение между этими командами было куда ближе. С одной стороны Гарет Бейл и Криштиану Роналду, а с другой — в праймовой форме Мохаммед Салах, Роберто Фирмино, Садио Мане. Здесь опять-таки больше в пользу «Ливерпуля», но фарт сильно может помочь «Реалу», он им помогает всю дорогу, — подытожил комментатор.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в Париже 28 мая. До этого команды встречались в решающем матче турнира в Киеве в 2018 году, тогда сильнее оказался мадридский клуб со счетом 3:1.

19 мая немецкий «Айнтрахт» выиграл футбольную Лигу Европы в сезоне-2021/22. В финале клуб из Франкфурта обыграл «Глазго Рейнджерс» в серии пенальти — 5:4.