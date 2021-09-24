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Стала известна ещё одна причина снятия Трусовой с Кубка России в Сызрани

10:03, 24 сентября 2021
Стала известна ещё одна причина снятия Трусовой с Кубка России в Сызрани Александра Трусова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова снялась с этапа Кубка России в Сызрани, потому что изначально планировала выступать только в короткой программе. Эту информацию сообщает источник «Матч ТВ».

По данным источника, Трусова приехала на турнир для того, чтобы отработать тройной аксель в короткой программе. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), в свою очередь, заявила, что фигуристка снялась с турнира по медицинским показаниям.

По итогам короткой программы Трусова занимала первое место. После снятия спортсменки на лидирующую позицию поднялась Елизавета Туктамышева.

Произвольная программа у женщин на этапе Кубка России в Сызрани состоится 24 сентября.

Ранее сообщалось, что первое место на турнире серии «Челленджер» в американском Норвуде, штат Массачусетс, заняла российская фигуристка Александра Трусова.

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