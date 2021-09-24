Стала известна ещё одна причина снятия Трусовой с Кубка России в Сызрани

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Александра Трусова снялась с этапа Кубка России в Сызрани, потому что изначально планировала выступать только в короткой программе. Эту информацию сообщает источник «Матч ТВ».
По данным источника, Трусова
По итогам короткой программы Трусова занимала первое место. После снятия спортсменки на лидирующую позицию поднялась Елизавета Туктамышева.
Произвольная программа у женщин на этапе Кубка России в Сызрани состоится 24 сентября.
Ранее сообщалось, что первое место на турнире серии «Челленджер» в американском Норвуде, штат Массачусетс, заняла российская фигуристка Александра Трусова.