Стал известен соперник «Спартака» по 1/8 финала Лиги Европы

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), расположенной в швейцарском Ньоне, состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы. По её итогам «Спартак» узнал имя своего соперника на этой стадии. Московский клуб сыграет с немецким «Лейпцигом».

«Спартак» начал участие в турнире с группового этапа и занял первое место в квартете C, где также выступали «Легия», «Наполи» и «Лестер».

«Лейпциг» выступал в Лиге чемпионов, где занял третье место в группе A. Соперниками немцев на этой стадии были «Манчестер Сити», ПСЖ и «Брюгге». В 1/16 финала команда по сумме двух матчей обыграла испанский «Реал Сосьедад». Главным тренером «Лейпцига» является Доменико Тедеско, который до лета 2021 года возглавлял московский клуб.

Первый матч «Спартака» в 1/8 финала должен состояться 10 марта, второй — 17 марта.

Отметим, что накануне УЕФА перенёс все матчи российских клубов на нейтральные территории. Таким образом, «Спартак» не сможет сыграть в Москве.