https://static.news.ru/photo/422db7e8-e222-11e9-ae8e-fa163e074e61_660.jpg Джессика Бирд Фото: jenaragon94/flickr.com

Сборная США показала лучший результат в квалификации смешанной эстафеты 4Х400 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике.

Американские спортсмены Тирелл Ричард, Джессика Бирд, Джасмин Блокер и Оби Игбокве преодолели дистанцию за 3 м. 12,42 с., установив новый мировой рекорд.

Соревнования проходят в столице Катара Дохе. Чемпионат завершится 6 октября.

Ранее News.ru писал, что россиянки Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова выполнили квалификационные нормативы на чемпионате мира. Ласицкене в прыжках в высоту с первой попытки преодолела планку на отметке 1,94 метра.