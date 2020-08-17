Спортивным директором БК «Зенит» стал Манос Пападопулос

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Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о назначении Маноса Пападопулуса спортивным директором клуба.

Греческий специалист уже приступил к работе, — сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

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Manos Papadopoulos is hired sporting director of the Club. The Greek specialist has already started his new work. pic.twitter.com/OJYsTcOV3m — Basketball club Zenit (@zenitbasket) August 17, 2020

Пападопулус родился в 1963 году. Он начал работу куратором юношеских команд в греческом «Панатинаикосе». В 1991 году мужчина стал спортивным директором клуба. Вместе с тренером клуба Желько Обрадовичем он пять раз выигрывал Евролигу: в 2000, 2002, 2007, 2009 и 2011 годах, а также доминировал в чемпионате Греции. Всего при Пападопулусе клуб выиграл 19 национальных чемпионатов.

В 2015 году мужчина стал президентом клуба. За время работы Пападопулуса на этом посту команда четыре раза из пяти становилась победителем национального чемпионата.

NEWS.ru писал, что БК «Зенит» подписал тяжёлого форварда Уилла Томаса. Контракт со спортсменом рассчитан на два года, сообщает пресс-служба команды. В прошедшем сезоне 32-летний баскетболист защищал цвета испанской «Валенсии».