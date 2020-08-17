16+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Спортивным директором БК «Зенит» стал Манос Пападопулос

19:18, 17 августа 2020

Баскетбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил о назначении Маноса Пападопулуса спортивным директором клуба.

Греческий специалист уже приступил к работе, — сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Пападопулус родился в 1963 году. Он начал работу куратором юношеских команд в греческом «Панатинаикосе». В 1991 году мужчина стал спортивным директором клуба. Вместе с тренером клуба Желько Обрадовичем он пять раз выигрывал Евролигу: в 2000, 2002, 2007, 2009 и 2011 годах, а также доминировал в чемпионате Греции. Всего при Пападопулусе клуб выиграл 19 национальных чемпионатов.

В 2015 году мужчина стал президентом клуба. За время работы Пападопулуса на этом посту команда четыре раза из пяти становилась победителем национального чемпионата.

NEWS.ru писал, что БК «Зенит» подписал тяжёлого форварда Уилла Томаса. Контракт со спортсменом рассчитан на два года, сообщает пресс-служба команды. В прошедшем сезоне 32-летний баскетболист защищал цвета испанской «Валенсии».

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео