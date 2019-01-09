«Спортинг» получит Думбия

Полузащитник российского футбольного клуба «Ахмат» Идрисс Думбия может перейти в лиссабонский «Спортинг».
Стороны уже согласовали условия сделки, сообщил O Jogo. Футболист должен пройти медицинское обследование и обсудить детали личного соглашения. Только после этого клуб объявит о трансфере официально.
20-летний спортсмен перешёл в грозненский «Ахмат» летом 2018 года. В текущем сезоне Думбия сыграл за команду 16 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
News.ru ранее сообщал, что тренер юношеской сборной России по футболу Денис Бушуев покинул пост из-за разногласий с Александром Кержаковым.