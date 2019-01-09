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«Спортинг» получит Думбия

Идрисс Думбия twitter.com/akhmatgrozny

Идрисс Думбия

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник российского футбольного клуба «Ахмат» Идрисс Думбия может перейти в лиссабонский «Спортинг».

Стороны уже согласовали условия сделки, сообщил O Jogo. Футболист должен пройти медицинское обследование и обсудить детали личного соглашения. Только после этого клуб объявит о трансфере официально.

20-летний спортсмен перешёл в грозненский «Ахмат» летом 2018 года. В текущем сезоне Думбия сыграл за команду 16 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

News.ru ранее сообщал, что тренер юношеской сборной России по футболу Денис Бушуев покинул пост из-за разногласий с Александром Кержаковым.


#футбол #Спортинг
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