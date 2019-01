Спешившие на помощь игроку врачи переехали ему ногу

Во время матча юниорского чемпионата Бразилии между «Фламенго» и «Тринидадом» одному из игроков переехала ногу медицинская машина.

Футболист «Тринидада» получил травму и попросил помощи врачей. Арбитр разрешил появиться на поле медицинской машине. Водитель автомобиля не рассчитал расстояние до лежащего на поле игрока и наехал ему на ступню. Видео инцидента опубликовано в Twitter globoesportecom.

Qual foi o pior carrinho da Copinha ontem: o do Gabriel, do Juventus, na bandeirinha ou o carrinho da maca passando no pé do Bernardo, do Trindade? Por quê? As respostas mais bem-humoradas podem aparecer no telão do Globo Esporte! #GE pic.twitter.com/MzXOSCLzt3