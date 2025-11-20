«Спасибо, Мартен»: олимпийский чемпион поблагодарил Фуркада за поддержку РФ

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков в разговоре с NEWS.ru поблагодарил бывшего французского биатлониста шестикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, который выступает за допуск россиян на Кубок мира и Олимпиаду-2026. Ранее он заявил о готовности выступить в роли посредника между Международным олимпийским комитетом, Международным союзом биатлонистов (IBU) и Союзом биатлонистов России.

Я благодарен Мартену за эту инициативу. Хотелось бы, чтобы к ней подключились и другие спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, которые знают российских биатлонистов и понимают, что без них невозможна полноценная конкуренция и захватывающая борьба на Олимпийских играх. Еще раз огромное спасибо тебе, Мартен! — сказал Чепиков.

По словам Фуркада, ряд биатлонистов поддерживает допуск российских спортсменов на международные соревнования. Однако, как отметил шестикратный олимпийский чемпион, IBU придерживается другого мнения.

В марте 2022 года IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов из-за обострения ситуации на Украине. Организация не допускает их к соревнованиям, даже если они выступают в нейтральном статусе. В конце августа IBU заявил, что спортсмены из России и Белоруссии не будут выступать в квалификации Олимпиады в нейтральном статусе. Также россияне пока не могут выступать на Кубке мира.