Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:23

«Спасибо, Мартен»: олимпийский чемпион поблагодарил Фуркада за поддержку РФ

Депутат Чепиков поблагодарил биатлониста Фуркада за поддержку РФ

Мартен Фуркад Мартен Фуркад Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков в разговоре с NEWS.ru поблагодарил бывшего французского биатлониста шестикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада, который выступает за допуск россиян на Кубок мира и Олимпиаду-2026. Ранее он заявил о готовности выступить в роли посредника между Международным олимпийским комитетом, Международным союзом биатлонистов (IBU) и Союзом биатлонистов России.

Я благодарен Мартену за эту инициативу. Хотелось бы, чтобы к ней подключились и другие спортсмены, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, которые знают российских биатлонистов и понимают, что без них невозможна полноценная конкуренция и захватывающая борьба на Олимпийских играх. Еще раз огромное спасибо тебе, Мартен! — сказал Чепиков.

По словам Фуркада, ряд биатлонистов поддерживает допуск российских спортсменов на международные соревнования. Однако, как отметил шестикратный олимпийский чемпион, IBU придерживается другого мнения.

В марте 2022 года IBU отстранил российских и белорусских биатлонистов из-за обострения ситуации на Украине. Организация не допускает их к соревнованиям, даже если они выступают в нейтральном статусе. В конце августа IBU заявил, что спортсмены из России и Белоруссии не будут выступать в квалификации Олимпиады в нейтральном статусе. Также россияне пока не могут выступать на Кубке мира.

биатлон
Олимпиада
кубок мира
российские спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Защита сада от грызунов: пошаговая установка приманок для сохранения урожая
Дочка гнила 12 дней: мать задушила младенца и бросила тело в диван
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовый общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца объявили «сыном Гитлера»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.