«Спартак» оставит в команде пойманного на кокаине игрока

Агент финского футболиста Романа Ерёменко, выступающего за московский «Спартак», Марко Трабукки опроверг слухи об уходе игрока из команды.
«Я уверен, что Ерёменко не только останется в „Спартаке“, но и что он в ближайшие годы будет играть ключевую роль в успехах команды», — цитирует его Sport24.
Трабукки добавил, что его клиент просил не рассматривать предложения других клубов.
Ранее появилась информация, что «Спартак» намерен расстаться с игроком.
Футболист был пойман на приёме кокаина, когда выступал за московский ЦСКА. Он отбыл двухлетнюю дисквалификацию, после чего стал защищать цвета «красно-белых».
Как писал News.ru, ЦСКА сохранит постоянно травмирующегося Эрнандеса.