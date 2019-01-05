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«Спартак» оставит в команде пойманного на кокаине игрока

Роман Ерёменко Алексей Филиппов/РИА Новости

Роман Ерёменко

спорт [ версия для печати ]

Агент финского футболиста Романа Ерёменко, выступающего за московский «Спартак», Марко Трабукки опроверг слухи об уходе игрока из команды.

«Я уверен, что Ерёменко не только останется в „Спартаке“, но и что он в ближайшие годы будет играть ключевую роль в успехах команды», — цитирует его Sport24.

Трабукки добавил, что его клиент просил не рассматривать предложения других клубов.

Ранее появилась информация, что «Спартак» намерен расстаться с игроком.

Футболист был пойман на приёме кокаина, когда выступал за московский ЦСКА. Он отбыл двухлетнюю дисквалификацию, после чего стал защищать цвета «красно-белых».

Как писал News.ru, ЦСКА сохранит постоянно травмирующегося Эрнандеса.


#футбол #Спартак #РоманЕременко
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