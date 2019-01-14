«Спартак» остался без голкипера

https://news.ru/storage/news/14c7a6401a987c5ee80b50487ea4f9a7/3b8624e4-3c10-4512-8511-81e295d1a243_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Артём Ребров

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров покинул сбор команды, который проходит в ОАЭ, из-за травмы плечевого сустава.

Голкипер, травма которого обострилась ещё в декабре 2018-го, пройдёт медобследование, сообщает пресс-служба «красно-белых».

Ребров выступает за московскую команду с 2011 года. Сейчас он занимает место запасного голкипера. В основе играет 20-летний Александр Максименко. В текущем сезоне Российской премьер-лиги Ребров вышел на поле лишь трижды. В двух из этих матчей «Спартак» одержал победу.

«Спартак» после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 28 очков.

Как писал News.ru, Ещенко открестился от «слива» Карреры из «Спартака».