«Спартак» остался без голкипера

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров покинул сбор команды, который проходит в ОАЭ, из-за травмы плечевого сустава.
Голкипер, травма которого обострилась ещё в декабре 2018-го, пройдёт медобследование, сообщает пресс-служба «красно-белых».
Ребров выступает за московскую команду с 2011 года. Сейчас он занимает место запасного голкипера. В основе играет 20-летний Александр Максименко. В текущем сезоне Российской премьер-лиги Ребров вышел на поле лишь трижды. В двух из этих матчей «Спартак» одержал победу.
«Спартак» после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 28 очков.
Как писал News.ru, Ещенко открестился от «слива» Карреры из «Спартака».