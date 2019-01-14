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«Спартак» остался без голкипера

Артём Ребров Сергей Лантюхов/News.ru

Артём Ребров

спорт [ версия для печати ]

Вратарь московского «Спартака» Артём Ребров покинул сбор команды, который проходит в ОАЭ, из-за травмы плечевого сустава.

Голкипер, травма которого обострилась ещё в декабре 2018-го, пройдёт медобследование, сообщает пресс-служба «красно-белых».

Ребров выступает за московскую команду с 2011 года. Сейчас он занимает место запасного голкипера. В основе играет 20-летний Александр Максименко. В текущем сезоне Российской премьер-лиги Ребров вышел на поле лишь трижды. В двух из этих матчей «Спартак» одержал победу.

«Спартак» после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 28 очков.

Как писал News.ru, Ещенко открестился от «слива» Карреры из «Спартака».


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