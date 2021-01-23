СМИ: власти Японии рассматривают вариант проведения Олимпиады без зрителей

https://static.news.ru/photo/a50c6098-5ce8-11eb-a52f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/Global Look Press

Власти Японии приступили к рассмотрению вариантов проведения Олимпийских и Паралимпийских игр, который должны состоятся летом текущего года, с сокращённым числом зрителей либо вовсе без них. Об этом сообщает агентство Киодо со ссылкой на неназванные источники.

С учётом предположения, что в Токио и в других частях мира не удастся контролировать ситуацию с распространением вируса к 23 июлю, дате открытия Олимпиады, в правительстве возникла идея проведения Игр без зрителей с целью избежать их отмены или нового переноса, — говорится в сообщении агентства.

По данным японских журналистов, в правительстве рассматривают три вариант проведения Игр — без ограничений по количеству зрителей, ограничение зрителей на трибунах на 50% от заполняемости и полный запрет на посещение стадионов.

Ранее президент Ассоциации медиков Японии Тосио Накагава заявил, что страна будет не в состоянии принять всех желающих посетить Олимпиаду из-за непомерной нагрузки на систему здравоохранения. Также газета Times опубликовала статью, в которой утверждается, что японские власти уже приняли негласное решение об отмене Олимпиады в этом году и переносе её на 2032 год. Впоследствии министр по делам проведения Олимпиады в Токио Сэйко Хасимото заявил, что эта информация не соответствует действительности.

В Международном олимпийском комитете (МОК) и Международном паралимпийском комитете (IPC) также исключили вариант переноса или отмены соревнований в этом году.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако Игры были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Согласно планам МОК, Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. При этом за Играми сохранили название «Токио-2020».

Как писал NEWS.ru, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что в МОК не рассматривают возможность переноса или отмены Олимпийских игр 2021 года в Токио.