Шефом миссии британской делегации на Олимпиаде впервые стала женщина

https://static.news.ru/photo/e432269c-9da1-11ea-8bde-fa163e074e61_660.jpg Джорджина Харланд Фото: Team GB/youtube.com

Бронзовый призёр Олимпиады-2004 в современном пятиборье Джорджина Харланд назначена шефом миссии делегации сборной Великобритании на зимних Играх 2022 года в Пекине. Она стала первой в истории женщиной на этом посту.

Харланд призналась, что новость об этом привела её в восторг, и назвала это огромной честью.

То, что я женщина, которая будет исполнять эту роль, не является определяющим фактором, но я действительно горжусь этим фактом, — цитирует её РИА Новости.

Спортсменка является бронзовым призёром Олимпиады в Афинах, чемпионкой мира в командном зачёте, а также двукратной чемпионкой Европы в индивидуальных соревнованиях и в эстафете.

Ранее Харланд была заместителем шефа миссии британской команды на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Несколько лет спустя её назначили на аналогичную должность на Игры в Токио, перенесённые из-за эпидемии коронавируса на 2021 год.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что летняя Олимпиада в Токио может вовсе не состояться. По его словам, отменить главное состязание четырёхлетия могут в случае, если ситуация с коронавирусом на планете не стабилизируется.