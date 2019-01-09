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Шарапова сыграет на турнире в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Мария Шарапова Xinhua/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова

спорт [ версия для печати ]

Российская теннисистка Мария Шарапова выступит на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy — 2019. Несмотря на полученную травму во время турнира в Шанчьжэне (Китай), россиянка примет участие в соревновании.

«Мария Шарапова примет участие в турнире в Санкт-Петербурге», — приводит слова генерального директора турнира Александра Медведева РИА Новости.

Медведев подчеркнул, что Шарапова готовится к Открытому чемпионату Австралии. На турнир, по его словам, также приедут россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова, голландская теннисистка Кики Бертенс, французская спортсменка Кристина Младенович, немка Юлия Гёргес, Арина Соболенко и Александра Саснович из Белоруссии, латышка Елена Остапенко, испанка Карла Суарес-Наварро и другие.

Медведев отметил, что заявку на получение wild card подали россиянка Вера Звонарёва и белоруска Виктория Азаренко.

St. Petersburg Ladies Trophy — 2019 пройдёт с 28 января по 3 февраля 2019 года.

News.ru ранее сообщал, что швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о первом поцелуе.


#теннис #МарияШарапова
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