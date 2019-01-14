Шарапова раскрыла секрет победы на Australian Open

https://news.ru/storage/news/7a906f4d03a509f89d4d445c0da49d54/ffbdc9b4-1a11-4ae7-bd12-8b719cd8a2e3_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мария Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу в первом круге Открытого чемпионата Австралии против британки Хэрриет Дарт. Россиянка не отдала сопернице ни одного гейма (6:0, 6:0).

По словам Шараповой, она старалась сохранять концентрацию до последнего розыгрыша.

«Очень легко потерять бдительность в ситуации, когда все идет по-твоему, ты почти не ошибаешься, чувствуешь себя хорошо, все делаешь правильно», — цитирует её www.wtatennis.com.

Теннисистка добавила, что она по-прежнему любит своё дело, поэтому ей, удаётся делать его хорошо.

«Мне нравится видеть, как я могу играть, видеть, как работа, которую я проделала, дает о себе знать, — будь то теннис или что-то еще. Именно работа сделала мою карьеру и мою жизнь такими, какие они есть», — заключила она.

Шарапова — бывшая первая ракетка мира. За свою карьеру она пять раз побеждала на турнирах серии Большого шлема. На Открытом чемпионате Австралии она выиграла в 2008 году, а в финал выходила в 2015-м.

Россиянка вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за приём запрещённого мельдония. Спортсменка смогла доказать, что неумышленно продолжала употреблять мельдоний после того, как он был включён в список запрещённых препаратов.

Во втором круге Шарапова сыграет с 23-летней шведкой Ребеккой Петерсон (64-й ракеткой мира), а в третьем может встретиться с действующей победительницей турнира датчанкой Каролин Возняцки (3-я ракетка).

Как писал News.ru, Тарпищев оценил шансы Шараповой на Australian Open.