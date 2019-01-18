Шарапова одолела Возняцки на Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла действующую чемпионку Каролину Возняцки из Дании.
Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Россиянка пять раз подала навылет, выиграла 37 очков и совершила 46 невынужденных ошибок. В свою очередь, Возняцки сделала 5 эйсов, 10 виннеров и допустила 21 ошибку.
The defending champ is beaten!@mariasharapova beats Caroline Wozniacki 64, 46, 63 in R3 #AusOpen— ITF (@ITF_Tennis) 18 января 2019 г.
@AustralianOpen pic.twitter.com/KinngP2Trq
В 1/8 финала Шарапова сыграет с австралийкой Эшли Барти.
Ранее еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в 1/8 финала Australian Open.