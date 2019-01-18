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Шарапова одолела Возняцки на Australian Open

Jason Heidrich/Icon Sportswire/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российская теннисистка Мария Шарапова в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) обыграла действующую чемпионку Каролину Возняцки из Дании.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Россиянка пять раз подала навылет, выиграла 37 очков и совершила 46 невынужденных ошибок. В свою очередь, Возняцки сделала 5 эйсов, 10 виннеров и допустила 21 ошибку.

В 1/8 финала Шарапова сыграет с австралийкой Эшли Барти.

Ранее еще одна россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в 1/8 финала Australian Open. 


#теннис #КаролинаВозняцки #МарияШарапова #AustralianOpen
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