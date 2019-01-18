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Павлюченкова сыграет в 1/8 финала Australian Open

Анастасия Павлюченкова AFP7/Global Look Press

Анастасия Павлюченкова

спорт [ версия для печати ]

Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем круге 27-летняя теннисистка разобралась с Александрой Саснович из Белоруссии.

Эта игра в Мельбурне продолжалась 1 час и завершилась в двух сетах — 6:3, 6:0. Соперницей Павлюченковой в 1/8 финала станет победительница пары Слоан Стивенс (США, 5) — Петра Мартич (Хорватия, 31).

Ранее News.ru сообщал, что Мария Шарапова сыграет на турнире St. Petersburg Ladies Trophy. В Северную столицу теннисистка прибудет с мамой.


#теннис #АнастасияПавлюченкова #AustralianOpen
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