Павлюченкова сыграет в 1/8 финала Australian Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем круге 27-летняя теннисистка разобралась с Александрой Саснович из Белоруссии.
Эта игра в Мельбурне продолжалась 1 час и завершилась в двух сетах — 6:3, 6:0. Соперницей Павлюченковой в 1/8 финала станет победительница пары Слоан Стивенс (США, 5) — Петра Мартич (Хорватия, 31).
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