Шарапова приедет на турнир в Санкт-Петербург с мамой

https://news.ru/storage/news/64b61ee9414e3a3aa214ea8b2d86f454/b27f618b-3688-4085-9650-1501573dfe01_850.jpg Lvxiaowei/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова приедет на турнир St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдёт в Санкт-Петербурге, вместе с мамой.

«В ее команде будут четыре человека, она приедет с мамой», — приводит слова директора санкт-петербургского турнира Наталии Камельзон ТАСС.

Ориентировочная дата приезда спортсменки — 24 января.

До нынешнего года спортсменка ни разу не участвовала в текущем турнире. Международный турнир по теннису среди женщин St. Petersburg Ladies Trophy состоится с 28 января по 3 февраля.

На данный момент Шарапова выступает на Ausrtalian Open, где в третьем круге сыграет с датской теннисисткой Каролин Возняцки.

Ранее News.ru писал, что россиянин Евгений Донской не сумел пройти в третий круг Открытого чемпионата Австралии.