Шарапова приедет на турнир в Санкт-Петербург с мамой

Российская теннисистка Мария Шарапова приедет на турнир St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдёт в Санкт-Петербурге, вместе с мамой.
«В ее команде будут четыре человека, она приедет с мамой», — приводит слова директора санкт-петербургского турнира Наталии Камельзон ТАСС.
Ориентировочная дата приезда спортсменки — 24 января.
До нынешнего года спортсменка ни разу не участвовала в текущем турнире. Международный турнир по теннису среди женщин St. Petersburg Ladies Trophy состоится с 28 января по 3 февраля.
На данный момент Шарапова выступает на Ausrtalian Open, где в третьем круге сыграет с датской теннисисткой Каролин Возняцки.
Ранее News.ru писал, что россиянин Евгений Донской не сумел пройти в третий круг Открытого чемпионата Австралии.