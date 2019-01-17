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Шарапова приедет на турнир в Санкт-Петербург с мамой

Lvxiaowei/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российская теннисистка Мария Шарапова приедет на турнир St. Petersburg Ladies Trophy, который пройдёт в Санкт-Петербурге, вместе с мамой.

«В ее команде будут четыре человека, она приедет с мамой», — приводит слова директора санкт-петербургского турнира Наталии Камельзон ТАСС.

Ориентировочная дата приезда спортсменки — 24 января.

До нынешнего года спортсменка ни разу не участвовала в текущем турнире. Международный турнир по теннису среди женщин St. Petersburg Ladies Trophy состоится с 28 января по 3 февраля.

На данный момент Шарапова выступает на Ausrtalian Open, где в третьем круге сыграет с датской теннисисткой Каролин Возняцки.

Ранее News.ru писал, что россиянин Евгений Донской не сумел пройти в третий круг Открытого чемпионата Австралии.


#теннис #МарияШарапова
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